Recuperação

Ídolo de Vasco e Desportiva, Geovani Silva deixa a UTI após quase um mês internado

O ex-jogador de futebol, de 61 anos, Silva está acordado; ele sofreu uma parada cardiorrespiratória no dia 26 de junho, após passar mal em casa, e outras duas no dia seguinte

Publicado em 23 de julho de 2025 às 21:16

Geovani Silva sofreu paradas cardiorrespiratórias e passou quase um mês internado na UTI Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Após quase um mês internado, o ex-jogador de futebol Geovani Silva, 61 anos, ídolo do Vasco da Gama e da Desportiva Ferroviária, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Segundo publicação na própria página no Instagram, ele foi transferido para o quarto e já “está acordado, interagindo e reconhecendo as pessoas, com uso do suporte respiratório.” >

Silva sofreu uma parada cardiorrespiratória no dia 26 de junho, após passar mal em casa. Ele foi levado às pressas para um hospital de Vila Velha, onde foi atendido na emergência, entubado e permaneceu estável, e foi posteriormente transferido para outro hospital, em Vitória, onde teve mais duas paradas cardíacas no dia 27. Na primeira vez foi reanimado após 13 minutos, e no segundo episódio foram necessários mais oito minutos. Seu quadro foi então considerado grave.>

Esta é a segunda vez que o ex-atleta sofreu com problemas no coração. Em 2022, chegou a ficar quase 20 dias no hospital. Além dos traumas cardiorrespiratórios, ele já enfrentou outros problemas de saúde durante os últimos anos, inclusive um câncer na coluna vertebral em 2015.>

Segundo a nota divulgada nesta quarta-feira (23), “apesar da melhora, ainda é necessário manter os cuidados e a atenção redobrada devido à imunidade baixa por conta do histórico de saúde”. As visitas, no momento, estão restritas à família.>

>

Leia mais "Milagre": família comemora alta médica de bebê que sobreviveu a 24 paradas cardíacas no ES

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta