Trânsito

Polícia indicia motorista por morte de jovem em acidente em Castelo

Investigações apontaram que o condutor do carro realizou uma manobra de retorno em local proibido, causando a batida que levou à morte do jovem

Publicado em 24 de julho de 2025 às 09:25

Jovem de moto morre após atingir carro em rodovia de Castelo Crédito: Redes sociais

A Polícia Civil concluiu inquérito e indiciou um motorista de 42 anos pela morte de um motociclista de 19 anos em um acidente no dia 27 de abril deste ano, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. As investigações apontaram que o condutor do carro realizou uma manobra de retorno em local proibido, causando a batida que levou à morte do jovem, identificado como Estêvão Domingos de Oliveira. O inquérito que apurava o caso, segundo a Polícia Civil, foi concluído na última quinta-feira (17) e divulgado na tarde de quarta-feira (23). >

O acidente aconteceu durante a noite, no bairro Esplanada. A Polícia Civil apurou que o homem de 42 anos, motorista do Hyundai Creta, realizou uma manobra de retorno em local proibido, sinalizado com faixa dupla contínua. Segundo a corporação, ao fazer a conversão irregular, ele bloqueou a passagem da motocicleta – que trafegava corretamente e não conseguiu evitar a batida. Com o impacto da colisão, Estêvão morreu no local. O nome do condutor do carro não foi divulgado.>

Com base em laudos periciais e depoimentos de testemunhas, o motorista foi indiciado por "homicídio culposo na direção de veículo automotor". A Polícia Civil informou que o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para as providências legais. >

O delegado Estêvão Oggione, titular da Delegacia de Castelo, lamentou o ocorrido e reforçou o apelo por mais atenção e respeito às leis de trânsito. “Apelamos para que todos os motoristas e motociclistas redobrem atenção e o respeito às leis de trânsito, para não termos que noticiar mais perdas como esta”, finalizou. >

