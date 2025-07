Anuário de Segurança

Número de homicídios cai, mas casos de roubo seguido de morte crescem no ES

Dados foram divulgados nesta quinta-feira (24) e mostram um aumento em casos de latrocínio no Estado

Publicado em 24 de julho de 2025 às 12:15

O número de casos de latrocínio no Espírito Santo cresceu 21% em 2024. A alta ocorre em um momento em que o Estado registra uma queda histórica no número de homicídios, o que levou a uma diminuição do índice de mortes violentas intencionais.>

Os dados constam no Anuário da Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira (24). O estudo é desenvolvido anualmente pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) a partir de informações fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais.>

O índice de mortes violentas intencionais calculado no anuário é uma soma das estatísticas de homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e letalidade policial. >

Em 2023, foram 32 latrocínios no Estado; já em 2024, foram 39 casos. O índice de lesão corporal seguida de morte saiu de 22 para 11. As mortes por intervenção policial foram de 65 para 78. O número de homicídios dolosos, por sua vez, caiu de 977 para 852 no mesmo período.>

>

Na capital Vitória foram registrados 2 latrocínios em 2023 e nenhum em 2024. >

Mesmo com o aumento de latrocínios e de letalidade policial, a queda nos índices de homicídios e de lesão corporal levou a uma diminuição de 11,2% no índice de mortes violentas intencionais no Estado.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta