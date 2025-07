1° semestre de 2025

ES tem menor número de homicídios em 29 anos e 21 cidades sem assassinato

Com 382 mortes no primeiro semestre, Estado teve menor número de mortes violentas para o período desde 1996; em 22 cidades nenhum homicídio foi registrado de janeiro a junho deste ano

No semestre, a queda foi observada em todas as regiões capixabas. A Grande Vitória, por exemplo, fechou os primeiros seis meses de 2025 com 29 assassinatos a menos que em 2024 (-13,4%). Nas regiões Norte, Sul, Noroeste e Serrana, as reduções foram de 2,3%, 23,3%, 14,9% e 13%, respectivamente.>