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Crime

Mulher reage a assalto e é esfaqueada no Centro de Vitória

Vítima estava a caminho de casa quando foi abordada por criminoso. Ela não conseguiu atendimento do Samu e foi socorrida por moradores

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 18:53
Mulher foi esfaqueada por homem em assalto no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Vídeo
Uma mulher foi esfaqueada no Centro de Vitória na noite desta sexta-feira (7) após reagir a um assalto. A vítima mora na Ilha do Príncipe e estava indo para casa, quando foi abordada por um criminoso na altura da Praça Oito, por volta de 22h40. Ela reagiu e foi esfaqueada na coxa. O criminoso fugiu e ela foi socorrida por amigos depois de aguardar mais de 45 minutos por socorro.
Detamar Coutinho, morador que ajudou a socorrer a vítima, contou que vinha da Rua Sete com um amigo, quando ouviram um grito de socorro e viram um homem correndo. Ele correu atrás do criminoso, e o seu amigo foi socorrer a mulher, que é sua conhecida.
Detamar disse que o Samu foi acionado, mas não apareceu. O morador afirmou ainda que na terceira tentativa foram informados que não havia unidade móvel para o atendimento e foram orientados a colocar uma camisa para estancar o sangramento. Por fim, ela foi levada por um casal amigo para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória.

VÍDEOS

Imagens de algumas câmeras de segurança disponibilizadas por um morador do Centro mostram uma mulher andando pela calçada da Praça Oito, quando começa a ser seguida por um homem de camisa vermelha. Ela consegue escapar, sem perceber, porque o assaltante se depara com outra mulher vindo em sua direção, que acaba sendo a vítima. Anuncia o assalto e ela resiste. Em seguida, o homem a esfaqueia na coxa.

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A vítima gritou por socorro, até que um morador apareceu, depois a polícia. Por fim, a mulher foi socorrida pelo morador e levada ao hospital.

PATRULHAMENTO

Em nota, a Polícia Militar informou que realiza constantes operações em todo o Centro de Vitória, como pontos base, cercos táticos, patrulhamento a pé em locais de mais difícil acesso, como escadarias e becos, abordagens a coletivos, veículos e pessoas, além do policiamento ostensivo de rotina dia e noite.
"O comando da 1ª Companhia do 1º Batalhão reforça que a participação da população é de extrema importância para a prestação de um serviço de segurança ainda mais eficaz, e, por isso, lembra que está sempre à disposição para ouvir e debater com a comunidade as ações de segurança desenvolvidas no local", disse.
A Polícia Civil também foi procurada, mas afirmou que a ocorrência não foi localizada no plantão vigente.

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