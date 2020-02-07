Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Falta de segurança

Estudante é assaltado pela 4ª vez ao sair da escola em Vila Velha

Ele teve o celular roubado por dois criminosos em uma bicicleta, na região da Prainha

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 13:51
Um estudante de 17 anos foi assaltado na saída da escola pela quarta vez, na Prainha, em Vila Velha, nesta quinta-feira (7). Ele teve o celular roubado por dois criminosos em uma bicicleta. Os suspeitos fugiram, mas ninguém foi preso.
Imagens de uma câmera de segurança mostram o estudante caminhando pela Rua 23 de maio, quando percebe algo estranho com a aproximação dos dois suspeitos de bicicleta.

Veja Também

Vídeo: policial militar reage a assalto e mata dois suspeitos no ES

Casamento e filhos: os sonhos interrompidos do gêmeo morto num assalto

Família de empresário fica refém dentro de casa durante assalto em Cariacica

O jovem resolve voltar porque uma amiga dele seguia logo atrás. Em um momento, os dois são abordados pelos suspeitos, que levam os celulares. Em seguida, o estudante corre atrás dos suspeitos, mas eles fogem.
"Ele botou a mão na cintura e falou que poderia matar ela se ela corresse. Ela ficou assustada, entregou o celular e depois eles tomaram o meu", contou o estudante.
Estudante é assaltado pela 4ª vez ao sair da escola em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
A amiga do estudante tem 16 anos e também voltava para casa. Na delegacia, o estudante disse que tentou entrar em algumas casas para escapar dos suspeitos, mas resolveu voltar para ajudar a amiga.
E essa não foi a primeira vez que o estudante foi assaltado. De janeiro de 2019 até a noite desta quinta-feira foi a quarta vez que ele foi roubado na saída da escola. A mãe dele disse que não aguenta mais registrar queixa.
"Não tem segurança, a gente já compra pensando que tem que comprar outro, porque alguém vai tomar", disse a mãe.
Com informações do G1ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados