Um estudante de 17 anos foi assaltado na saída da escola pela quarta vez, na Prainha, em Vila Velha , nesta quinta-feira (7). Ele teve o celular roubado por dois criminosos em uma bicicleta. Os suspeitos fugiram, mas ninguém foi preso.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o estudante caminhando pela Rua 23 de maio, quando percebe algo estranho com a aproximação dos dois suspeitos de bicicleta.

O jovem resolve voltar porque uma amiga dele seguia logo atrás. Em um momento, os dois são abordados pelos suspeitos, que levam os celulares. Em seguida, o estudante corre atrás dos suspeitos, mas eles fogem.

"Ele botou a mão na cintura e falou que poderia matar ela se ela corresse. Ela ficou assustada, entregou o celular e depois eles tomaram o meu", contou o estudante.

Estudante é assaltado pela 4ª vez ao sair da escola em Vila Velha Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

A amiga do estudante tem 16 anos e também voltava para casa. Na delegacia, o estudante disse que tentou entrar em algumas casas para escapar dos suspeitos, mas resolveu voltar para ajudar a amiga.

E essa não foi a primeira vez que o estudante foi assaltado. De janeiro de 2019 até a noite desta quinta-feira foi a quarta vez que ele foi roubado na saída da escola. A mãe dele disse que não aguenta mais registrar queixa.

"Não tem segurança, a gente já compra pensando que tem que comprar outro, porque alguém vai tomar", disse a mãe.