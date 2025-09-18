Vista para a cidade

Novo mirante de Vitória deve ficar pronto em janeiro de 2026

Cerca de 25% das obras já foram executadas no bairro Bonfim, em espaço que vai contar também com academia popular, playground, jardins e espaço de convivência

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:11

Bairro Bonfim, em Vitória, vai ganhar mirante, academia popular, playground, jardins e espaço de convivência Crédito: PMV/ Divulgação

Anuncido em março deste ano, o Mirante do Bonfim, no bairro de mesmo nome, em Vitória, deve ficar pronto em janeiro de 2026. Cerca de 25% das obras já foram executadas no local, que vai contar ainda com academia popular, playground, jardins e espaço de convivência.

O investimento da Prefeitura de Vitória é de R$ 1,5 milhão. No espaço em que está sendo construído o mirante havia uma grande pedra, com vista para a região norte de Vitória. Mesmo sem infraestrutura, já era utilizado como área de lazer e contemplação por moradores.

O prefeito Lorenzo Pazolini e o secretário de Obras Gustavo Perin visitaram o canteiro de obras nesta quinta-feira (18). "O Mirante do Bonfim um antigo sonho da comunidade que em breve será entregue com vista privilegiada de toda a cidade", disse o chefe do Executivo municipal.

A ordem de serviço foi assinada em 15 de março, quando foi divulgada a estimativa de conclusão das intervenções em 10 meses.

