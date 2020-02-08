Mulher é esfaqueada no pescoço e pede socorro em bairro do ES

Mulher atacada mora na Rua Beija-Flor, no bairro Serra Dourada III, na Serra Crédito: Isaac Ribeiro

Uma dona de casa foi atingida com uma facada no pescoço no bairro Serra Dourada III, na Serra, na madrugada deste sábado (8). Ela foi encontrada ferida, caída na calçada da Rua Carcará, no mesmo bairro, por um grupo de pessoas que participavam de um forró. Ao avistar as pessoas na rua, ela pediu socorro.

Um homem que ajudou no socorro à vítima, acionou a ambulância do Samu e a Polícia Militar. Ele contou que ela estava sozinha quando foi encontrada. De acordo com ele, mesmo machucada, a mulher disse que invadiram a casa dela, na Rua Beija-Flor, e a esfaquearam. A dona de casa mora sozinha no imóvel.

Depois que os suspeitos foram embora, ela correu para pedir ajuda, mas acabou caindo no chão. A mulher foi socorrida para o Hospital Dr. Jayme Santos Neves. Os parentes e amigos disseram que ainda não sabem o que motivou o crime.