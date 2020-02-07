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Bairro Camará

Suspeito armado com escopeta é morto após abordar agente da Guarda da Serra

A Corregedoria da Guarda Civil Municipal disse que acompanha o caso. Como a arma foi recolhida para a investigação, o agente irá atuar em atividades internas.

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 13:34
Viaturas da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Carlos Alberto Silva
Um agente da Guarda Municipal da Serra matou um homem no bairro Camará, na noite desta quinta-feira (07). De acordo com a Prefeitura da Serra, o agente estava de folga quando foi abordado por um homem armado com uma escopeta de fabricação caseira. Houve troca de tiros e o homem foi atingido.
A Corregedoria da Guarda Civil Municipal disse que acompanha o caso. Como a arma foi recolhida para a investigação, o agente irá atuar em atividades internas.

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Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, ninguém foi detido e que o caso segue sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia disse que outras informações não serão repassadas para não atrapalhar a apuração dos fatos. A Prefeitura da Serra e a Polícia Civil não informaram se a ocorrência se tratava de uma tentativa de assalto ou briga entre os dois envolvidos.
O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado pelos familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte.

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