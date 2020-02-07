Suspeito armado com escopeta é morto após abordar agente da Guarda da Serra

A Corregedoria da Guarda Civil Municipal disse que acompanha o caso. Como a arma foi recolhida para a investigação, o agente irá atuar em atividades internas.

Em nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, ninguém foi detido e que o caso segue sob investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia disse que outras informações não serão repassadas para não atrapalhar a apuração dos fatos. A Prefeitura da Serra e a Polícia Civil não informaram se a ocorrência se tratava de uma tentativa de assalto ou briga entre os dois envolvidos.