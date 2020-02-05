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Em Planalto Serrano

Suspeitos ficam feridos em confronto com policiais na Serra

Segundo a Polícia, militares da Força Tática estavam fazendo um patrulhamento na região quando foram surpreendidos por criminosos que estariam armados

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 10:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 10:05
Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva
Dois suspeitos de tráfico de drogas ficaram feridos durante um confronto com policiais no bairro Planalto Serrano, na Serra, segundo informações da Polícia Militar. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (04).
De acordo com a PM, os policiais militares entraram em confronto com criminosos na região. Segundo a polícia, militares da Força Tática estavam fazendo um patrulhamento na região quando foram surpreendidos por criminosos que estariam armados. Os dois suspeitos foram baleados.
Os dois foram levados para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, sob escolta da PM. Um deles já foi liberado e será encaminhado para o presídio. Além da prisão dos suspeitos, houve apreensão de uma metralhadora, de maconha, crack e uma quantia em dinheiro. 
*Com informações de Kaíque Dias, da TV Gazeta

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