Suspeitos ficam feridos em confronto com policiais na Serra

Sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP Crédito: Carlos Alberto Silva

Dois suspeitos de tráfico de drogas ficaram feridos durante um confronto com policiais no bairro Planalto Serrano, na Serra, segundo informações da Polícia Militar. O caso aconteceu na noite desta terça-feira (04).

De acordo com a PM, os policiais militares entraram em confronto com criminosos na região. Segundo a polícia, militares da Força Tática estavam fazendo um patrulhamento na região quando foram surpreendidos por criminosos que estariam armados. Os dois suspeitos foram baleados.

Os dois foram levados para o Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra, sob escolta da PM. Um deles já foi liberado e será encaminhado para o presídio. Além da prisão dos suspeitos, houve apreensão de uma metralhadora, de maconha, crack e uma quantia em dinheiro.