CBN Cotidiano ao vivo: quais os riscos do uso de IA como forma de terapia?

No programa desta quinta (18), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:20

No programa CBN Cotidiano desta quinta (18), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro CBN e a Família, Adriana Müller fala dos riscos do uso de Inteligência Artificial como terapia. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

