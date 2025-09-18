CBN Cotidiano ao vivo: quais os riscos do uso de IA como forma de terapia?

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 15:20
No programa CBN Cotidiano desta quinta (18), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro CBN e a Família, Adriana Müller fala dos riscos do uso de Inteligência Artificial como terapia. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o