Violência

Mulher flagra vizinho dentro da casa dela e acaba esfaqueada por ele na Serra

Suspeito foi preso após ferir a vítima com faca durante discussão; ele apresentava sinais de embriaguez, segundo a polícia

Publicado em 4 de março de 2026 às 09:13

Caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional, da Serra Crédito: Divulgação/Disque Denúncia

Uma mulher de 28 anos foi esfaqueada após flagrar o vizinho dentro da casa dela, supostamente tentando furtar objetos, no bairro Residencial Lagoa de Jacaraípe, na Serra, na tarde de terça-feira (3). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima havia acabado de chegar em casa acompanhada de um colega quando encontrou o suspeito no interior do imóvel.

Segundo o relato da mulher aos policiais, ao perceber que havia sido surpreendido, o vizinho se assustou e iniciou uma discussão que evoluiu para agressão física. Durante o confronto, o homem teria dado um golpe de faca no braço esquerdo da vítima. Para se defender, ela afirmou que atingiu o suspeito com uma cadeira, causando ferimentos na região próxima ao olho esquerdo e escoriações no joelho da perna direita.

O colega que estava com a vítima presenciou a situação e confirmou a versão apresentada por ela, afirmando que precisou intervir para protegê-la. Segundo ele, caso não tivesse interferido, o desfecho poderia ter sido mais grave. Questionado pelos policiais, o suspeito apresentou falas desconexas e aparentava estar sob efeito de bebida alcoólica, conforme ele próprio declarou. Ele disse ainda que pegou a faca para se defender, sem explicar claramente o que teria ocorrido.

Os envolvidos foram encaminhados inicialmente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina para atendimento médico e, posteriormente, levados para a 3ª Delegacia Regional da Serra. O homem recebeu voz de prisão. A faca utilizada na agressão não foi localizada.

Durante o atendimento médico, houve suspeita de fratura no maxilar do suspeito. Por isso, ele foi transferido de ambulância para o Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves, na Serra, onde permaneceu sob cuidados médicos e escolta policial. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre os procedimentos adotados. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta