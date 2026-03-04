Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré
A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, de envolvimento na morte de um adolescente de 15 anos, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.
A prisão ocorreu no bairro Seac, mesmo local onde o crime foi cometido. Segundo a corporação, o adolescente foi morto em fevereiro deste ano, após perder uma carga de drogas durante uma abordagem policial. O momento do homicídio foi registrado por uma câmera de segurança (assista acima).
De acordo com a Polícia Civil, havia contra o suspeito um mandado de prisão em aberto por homicídio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A ação integra a Operação “Tolerância Zero”, que tem como objetivo combater crimes violentos no município.