Polícia prende segundo suspeito de matar adolescente em Jaguaré

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quinta-feira (4), o segundo suspeito, de 24 anos, de envolvimento na morte de um adolescente de 15 anos, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo.

A prisão ocorreu no bairro Seac, mesmo local onde o crime foi cometido. Segundo a corporação, o adolescente foi morto em fevereiro deste ano, após perder uma carga de drogas durante uma abordagem policial. O momento do homicídio foi registrado por uma câmera de segurança (assista acima).