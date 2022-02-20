Mulher é morta por bala perdida durante perseguição policial em Vila Velha

Lucelia de Jesus Sousa foi morta em Barramares, Vila Velha Crédito: Acervo da família

Uma mulher morreu após ter sido atingida por uma bala perdida durante uma perseguição policial em Barramares, Vila Velha, na tarde deste domingo (20). A vítima, Lucelia de Jesus Sousa, tinha 42 anos e, segundo familiares, estava saindo da oficina de bicicleta de propriedade da família.

Moradores da região relataram para a TV Gazeta que a polícia fazia uma perseguição contra criminosos que estavam em um carro. Houve troca de tiros, sendo que um dos disparos atingiu a mulher. Ninguém soube identificar se o tiro que matou Lucelia partiu da arma dos criminosos ou da polícia.

Lucelia tinha saído da oficina para encontrar o marido, em uma kitnet que o casal estava construindo no bairro, quando levou um tiro nas costas.

Ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o PA de Riviera da Barra, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Pronto Atendimento.

Segundo apurou a TV Gazeta, Lucelia era dona de casa e ajudava o marido na oficina. Familiares contaram que ela não tinha qualquer envolvimento com o crime, que era da igreja e trabalhadora.

A Polícia Civil foi acionada pela reportagem, mas se limitou a informar que a ocorrência ainda está em andamento no Plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e que, por isso, ainda não tinha mais detalhes.