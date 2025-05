Bairro Novo Horizonte

Mulher é ferida com golpes de canivete em tabacaria na Serra

Ataque aconteceu dentro do estabelecimento no bairro Novo Horizonte; motivo seria uma briga por causa de namorado

Uma mulher foi ferida com diversos golpes de canivete em uma tabacaria no bairro Novo Horizonte, na Serra, nesta quinta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu cortes no rosto, cabeça e tórax e foi socorrida para uma unidade de pronto atendimento (UPA). O motivo do crime, segundo testemunhas, seria uma desavença devido a um relacionamento. >