Vídeo mostra confusão

Empresário perde um olho após ser atingido por bala de borracha em Viana

Policiais militares foram conter uma confusão, dispararam e acabaram ferindo um empresário de 32 anos, que estava no local com a família; Corregedoria da PM investiga o caso

Um empresário de 32 anos perdeu um olho após ser atingido por bala de borracha disparada pela Polícia Militar em Viana Sede, no último sábado (10). A reportagem da TV Gazeta apurou que os policiais foram acionados para conter uma confusão em uma praça da região, e, no momento da ação – que seria para dispersar os envolvidos no tumulto – o homem acabou ferido. A corporação informou que a corregedoria da PM está investigando o caso. >

O empresário precisou passar por uma cirurgia para retirada do globo ocular e está de repouso, sem poder receber visita, por conta do risco de infecção. Ele estava no local com a família, participando de um evento organizado por empreendedores da região.>

Em nota ( veja abaixo na íntegra ), o comando da 11ª Companhia Independente da PM informou que no dia do ocorrido o efetivo da unidade foi acionado por diversas ligações, via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes/190), para atuar em uma ocorrência de evento público não autorizado pelas autoridades municipais, onde estaria ocorrendo uma confusão generalizada e algumas pessoas estariam sendo agredidas. >

Por conta do tumulto, os policiais usaram instrumentos que, segundo a Polícia Militar, seriam de menor potencial ofensivo, "como forma de restabelecer a ordem e proteger as pessoas". >

A Prefeitura de Viana lamentou o ocorrido e esclareceu que evento foi organizado empreendedores da região na Praça Expedicionário Jerônimo Leite e autorizado pelo município, com horário de encerramento marcado para 23h da sexta-feira (9). "Mas a organização do evento descumpriu o acordo e seguiu com a atividade até à 1h de sábado, horário em que a ocorrência foi registrada", informou a administração municipal. >

Polícia Militar | Nota na íntegra

"O comando da 11ª Companhia Independente informa que, no dia 10/05/2025 o efetivo da Unidade foi acionado por diversas ligações, via Ciodes (190), para atuar em uma ocorrência de evento público não autorizado pelas autoridades municipais competentes onde estaria ocorrendo uma confusão generalizada, em que algumas pessoas estavam sendo agredidas fisicamente no local e utilizando-se de garrafas de vidro, pedaços de madeira e pedras para tal. As equipes se depararam com indivíduos se agredindo mutuamente, diante do cenário de tumulto e da insurgência de parte dos presentes contra a ação policial.

Foi necessário o emprego de instrumentos de menor potencial ofensivo, como forma de restabelecer a ordem e proteger os envolvidos. A atuação do efetivo observou, em princípio, os protocolos operacionais padrões para este tipo de situação, sendo importante destacar que os militares empenhados possuem treinamento específico e contínuo para o uso responsável dos equipamentos não letais.

É importante destacar que os instrumentos de menor potencial ofensivo não são utilizados como primeira opção, mas sim como recurso intermediário visando minimizar danos em situações críticas que exigem resposta imediata. No caso concreto, foram utilizados outros meios de contenção antes da realização dos disparos de elastômero. Nesses casos, a atuação policial se pauta na legalidade, necessidade e razoabilidade, e qualquer resultado lesivo é objeto de apuração rigorosa para avaliar a adequação da conduta, o cumprimento da doutrina vigente e a responsabilidade individual, se for o caso. Nesse sentido, cumpre esclarecer que foi instaurado Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar de forma isenta a conduta dos policiais envolvidos, conforme previsto na legislação vigente. A apuração dos fatos segue seu trâmite regular, com o devido acompanhamento pelas instâncias competentes.

A Polícia Militar permanece à disposição, reafirmando seu compromisso com a legalidade, a transparência, a defesa dos direitos fundamentais e a segurança da população capixaba."