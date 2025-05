Operação conjunta

PM e outro suspeito são presos em investigação de morte de mulher em Mimoso do Sul

Segundo a Polícia Civil, o policial já estava afastado da corporação por envolvimento em outro homicídio, registrado em Bom Jesus do Itabapoana (RJ)

Publicado em 15 de maio de 2025 às 17:01 - Atualizado há um dia

PM e outro suspeito são presos em investigação da morte de mulher no ES Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um policial militar do Espírito Santo, de 40 anos, e um homem de 34 anos foram presos, na madrugada de quarta-feira (14), no município de Bom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, eles são suspeitos de envolvimento no assassinato de uma mulher de 28 anos no dia 30 de abril, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.>

Os dois suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram presos em uma operação por meio de mandados de prisão. Segundo a Polícia Civil, o policial preso está afastado da corporação por envolvimento em outro homicídio que aconteceu em Bom Jesus do Itabapoana. >

Com ele, a polícia aprendeu um revólver e por isso, também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, que passará por perícia para verificar se foi utilizada no crime. O outro investigado foi preso no mesmo local.>

Crime

As investigações tiveram início após o corpo da vítima, Bruna Aparecida Oliveira Gradici da Costa, de 28 anos, ter sido localizado em uma área isolada do município de Mimoso do Sul, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Ela estava com um ferimento na cabeça e caída de bruços, vestindo apenas uma blusa.>

Outras diligências, segundo a polícia, estão sendo realizadas para a conclusão do inquérito policial. Além da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a operação contou com o apoio das Delegacias de Polícia de Castelo, São José do Calçado, Apiacá e Bom Jesus do Norte, além da Corregedoria da PMES, do Batalhão de Missões Especiais (BME) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).>

Procurada pela reportagem de A Gazeta para saber a conduta adotada, a Polícia Militar do Espírito Santo informou que a demanda envolvendo o policial militar foi deliberada pela Polícia Civil e foi acompanhada pelos integrantes da corporação, conforme mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Mimoso do Sul. "Todas as tramitações legais e plausíveis estão sendo deliberadas pela Justiça e pela PCES, titular da referida demanda judicial", informou a PM por meio de nota.>

