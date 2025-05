Estradas

Acidente entre carro e carreta deixa 2 feridos na BR 101 em Conceição da Barra

Segundo a Ecovias 101, uma vítima sofreu ferimentos de média gravidade, outra teve ferimentos leves, e duas pessoas não se feriram na colisão ocorrida na manhã desta quinta (15)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo o carro em que estavam (um Toyota Yaris sedan) e uma carreta (Scania R 1124), na manhã desta quinta-feira (15), no km 49,8 da BR 101, na altura do trevo de Conceição da Barra , no Norte do Espírito Santo . >

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma análise realizada no local do acidente concluiu que o carro Toyota, ao sair da via lateral existente no trecho com a intenção de cruzar a pista, foi atingido em sua lateral esquerda por uma carreta que trafegava na via principal, no sentido São Mateus a Pedro Canário, em sua mão de direção.>