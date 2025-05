Mulher é encontrada morta em estrada no interior de Mimoso do Sul

Uma mulher foi encontrada morta com sinais de violência em uma estrada da zona rural de Mimoso do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (30). A identidade e idade da vítima, além da localidade exata onde o corpo foi encontrado, não foram divulgadas. A vítima foi localizada pela Polícia Militar e estava com um ferimento na cabeça e caída de bruços, vestindo apenas uma blusa. >