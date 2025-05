Acidente em Santa Teresa

'Doou a vida para passar Dia das Mães comigo', desabafa mãe de aluna do Ifes

Raysla Hérlem Rangel de Oliveira e o colega de escola Jessé Araújo Martins dos Santos pegaram carona com conhecido e morreram em acidente; jovem estava indo visitar mãe em Vitória

Publicado em 15 de maio de 2025 às 14:13

A estudante Raysla Hérlem Rangel de Oliveira, de 17 anos, queria fazer uma surpresa de Dia das Mães para a mãe dela, Rosiane Pereira, quando pegou uma carona para visitá-la, como um presente. A adolescente e o colega de escola Jessé Araújo Martins dos Santos, de 18 anos, pegaram carona com um conhecido e acabaram morrendo em um grave acidente na ES 261, em Santa Teresa, na Região Centro Serrana do Espírito Santo, no último sábado (10). Os dois estudavam no campus do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) do município. >

Rosiane contou em entrevista exclusiva à apresentadora Rafaela Marquezini, da TV Gazeta, que é mãe “solo” de duas meninas. Raysla era a filha mais velha e estava sofrendo pela morte do avô, que aconteceu em fevereiro deste ano. Ela queria muito estar com a mãe no último fim de semana para celebrar o Dia das Mães, que caiu no domingo (11). Devido à dificuldade da jovem de encontrar passagens de ônibus disponíveis de Santa Teresa para casa, no bairro Jabour, em Vitória, Rosiane até havia orientado a adolescente a permanecer em Santa Teresa. Ainda assim, Raysla fez o esforço para estar com a mãe. >

“Ela não veio na sexta-feira (9), e me disse: ‘Mãe, não consegui comprar a passagem no site, mas eu prometo que vou para Vitória passar o Dia das Mães com você’. Eu falei para ela que Dia das Mães era todos os dias e que não precisava vir. ‘Deixa para a gente comemorar na próxima semana. Descansa, e dorme’”, disse Rosilene, ao relatar sua última conversa com a filha.>

Eu achei que tinha convencido ela. Eu não sabia que ela estava vindo. Acredito que ela pretendia fazer a surpresa Rosiane Pereira Mãe de Raysla

Conforme a mãe, Raysla e Jessé viram que José Carlos Batista de Mello, de 68 anos, estava de carro seguindo para Fundão e pediram carona. “Lá todo mundo conhecia todo mundo. Eles perguntaram se ele poderia deixá-los em Fundão. Eles iriam até Fundão e pegariam ônibus na BR 101, mas infelizmente não chegaram”, lamentou Rosiane.>

Raysla Hérlem Rangel de Oliveira e Jessé Araújo Martins dos Santos Crédito: Redes sociais

Na noite de sábado (10), Rosiane percebeu que havia uma ligação perdida do coordenador do Ifes de Santa Teresa. “Eu já liguei assustada para ele. Ele me disse: "Aconteceu um acidente e tudo leva a crer que a Raysla está no meio’. Perguntei onde foi o acidente, em qual hospital ela estava, e tive a informação de que as vítimas morreram no local. Tive que ir ao IML (Instituto Médico Legal) para reconhecer o corpo da minha filha, e foi quando a ficha caiu. Acabei de enterrar o meu pai, o que está acontecendo…”, desabafou a mãe de Raysla. >

Como eu vou viver sem a minha filha? Como vou ter força para seguir? Estou tentando encontrar forças. Porque ela foi embora tão cedo? Ouçam as mães. Rosiane Pereira Mãe da Raysla

Rosiane gostaria de encontrar o motorista do carro, José Carlos, que está preso preventivamente, para desabafar sobre o acidente que matou sua filha e Jessé.>

Eu gostaria de vê-lo. Gostaria de falar para ele que ele tirou meu bem precioso, tirou a minha vida. Como ele teve coragem de pegar dois adolescentes num carro sem cinto e dar uma carona, sendo que ele era o de maior idade ali. Queria expressar essa dor para ele. O carro pode ser uma arma. Se você não souber dirigir, tira a sua vida. Dirigir já é um ato perigoso Rosiane Pereira Mãe da Raysla

Quem era a Raysla

Raysla após ser aprovada no Ifes de Santa Teresa Crédito: Acervo pessoal

Raysla era estudante do campus do Ifes de Santa Teresa, onde fazia curso técnico de Informática para Internet, e visitava a família todos os fins de semana. Na última semana, com a mãe e a irmã, Raylane, a adolescente dormiu no quarto que era do avô. Lá ela assistiu ao show da Lady Gaga na televisão, fez pipoca e dançou. “O quarto está do jeito que ela deixou. A televisão aqui, ela assistiu ao show da Lady Gaga. Estava muito alegre”, contou Rosiane.>

Rosiane lembra da relação mãe e filha: “Não podia comprar coisas para mim que ela queria também, típico de adolescente. Eu comprava o dela e falava que era meu. Usava essa estratégia”, relembra a mãe de Raysla. Ela fez um desabafo durante a entrevista, direcionando palavras à filha.>

Oh, minha filha. Volte para mim, não me deixa. Por que você entrou nesse carro, quando eu tinha falado para que você não viesse? Por que você deu a sua vida para passar o Dia das Mães comigo? Meu Dia das Mães nunca mais vai ser o mesmo. Ela foi tão desejada. Eu já tinha perdido uma irmã. Sonhava em ter filhos, era como se ela superasse a perda. Quando a Raysla nasceu, foi o melhor presente que eu poderia ter Rosiane Pereira Mãe de Raysla

Resumo do caso

10 de maio (sábado à tarde): uma picape Fiat Strada sai da pista na ES 261 e despenca em uma ribanceira, no município de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo;

Raysla Hérlem Rangel de Oliveira, sem idade divulgada, tem a morte confirmada ainda no local do acidente. Jessé Araújo Martins dos Santos, de 18 anos, chega a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resiste e morre durante o atendimento;

O motorista do veículo, José Carlos Batista de Mello, de 68 anos, conhecido como “Zé Bolacha”, é retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, atendido pelo Samu e realiza o teste do bafômetro, que tem resultado positivo (apontando ingestão de álcool). Após o socorro, ele é conduzido à Delegacia Regional de Aracruz, onde é autuado em flagrante pela Polícia Civil por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor;

Raysla e Jessé eram estudantes do ensino médio integrado aos cursos Técnico em Informática para Internet e Técnico em Agropecuária Integrado, respectivamente. Ambos tinham famílias na Serra, na Grande Vitória, onde foram velados e sepultados. Os jovens teriam pegado carona com o motorista do carro no momento em que o acidente aconteceu;

Em nota, o Ifes campus Santa Teresa, falou em "profunda tristeza" após a morte dos estudantes. >

Defesa alega desmaio

Procurada por A Gazeta, a advogada Hariany Nogueira, que faz a defesa de José Carlos Batista de Mello, disse que seu cliente conhecia as vítimas, Raysla e Jessé, e estava dando carona aos jovens. Os três saíram juntos de Patrimônio de Santo Antônio, distrito localizado em Santa Teresa, e seguiam em direção a Fundão quando o acidente aconteceu. >

Segundo a advogada, a prisão de José Carlos ocorreu em razão do flagrante relacionado ao duplo homicídio culposo, "onde a soma das penas impossibilita que a autoridade policial arbitre fiança". "Só a título de exemplificação, se uma pessoa consumir um bombom de licor e realizar o bafômetro, já iria constar uma quantidade ínfima de álcool", alegou Hariany.>

A advogada destacou ainda que José Carlos permaneceu no local do acidente e procurou prestar socorro, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e a Polícia Militar. "O acidente não foi causado por embriaguez ao volante, mas, sim, em decorrência de desmaio sofrido por José Carlos. A defesa vai solicitar a elaboração de exames para comprovar o desmaio. Foi uma fatalidade, lamentável", disse.>

*Com informações de Rafaela Marquezini, da TV Gazeta>

