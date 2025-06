Denúncia

Motos furtadas na Serra: prisões após venda de peças na internet

Uma das vítimas que teve o veículo levado pelos bandidos reconheceu as peças e acionou a polícia

Um jovem de 20 anos apontado pela polícia como responsável por uma série de furtos de motociclistas na Serra acabou preso na operação chamada "Zero Grau". Segundo a Polícia Civil, ele foi encontrado com dois comparsas, de 19 e 31 anos, no momento em que o trio transportava peças dos veículos furtados. As prisões ocorreram no bairro Novo Horizonte na última sexta-feira (6), mas só foram divulgadas nesta segunda (9).>