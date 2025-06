Covardia

Homem derruba idosa de 93 anos em assalto no Centro de Vitória; veja vídeo

Vítima caiu com o rosto no asfalto; vizinhos chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192), que constatou que ela teve escoriações

Uma idosa de 93 anos foi assaltada no Centro de Vitória no último sábado (7). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem puxa a bolsa que ela carregava a tiracolo e a derruba no chão. A vítima caiu com o rosto no asfalto (assista acima). Segundo testemunhas, ela sofreu escoriações.>