Crime em Dom Bosco

Jovem de 19 anos é assassinado com vários tiros em Vila Velha

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem deu entrada no hospital com 11 perfurações; ele foi socorrido pelos próprios pais

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na tarde de domingo (8), em Dom Bosco, Vila Velha . Nicolas Azevedo Soares chegou a ser socorrido pelos próprios pais ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O crime aconteceu por volta das 18h. >

Conforme informações do boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, o jovem deu entrada no hospital com 11 perfurações por disparo de arma de fogo. >