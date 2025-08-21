Violência

Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Vila Velha

Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar, o motorista foi ferido no pescoço por um golpe de arma branca não identificada, em Vila Velha, e acabou libertado no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:00

Mais um caso de violência contra motoristas de aplicativo foi registrado na Grande Vitória. Desta vez, a vítima foi um homem de 42 anos, alvo de roubo, segundo informações preliminares repassadas ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). O fato ocorreu no final da madrugada desta quinta-feira (21).

Durante a corrida, os passageiros - dois homens e uma mulher - anunciaram o assalto. Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar, o motorista foi ferido no pescoço por um golpe de arma branca. A vítima foi libertada no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica.

Os suspeitos fugiram levando os pertences da vítima, inclusive o veículo. Ainda segundo a PM, o motorista recebeu atendimento médico no Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, em Viana. Não há informações sobre o paradeiro dos criminosos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta