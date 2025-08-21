Home
>
Polícia
>
Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Vila Velha

Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Vila Velha

Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar, o motorista foi ferido no pescoço por um golpe de arma branca não identificada, em Vila Velha, e acabou libertado no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica

Imagem de perfil de Vitor Antunes

Vitor Antunes

Estagiário / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 12:00

Mais um caso de violência contra motoristas de aplicativo foi registrado na Grande Vitória. Desta vez, a vítima foi um homem de 42 anos, alvo de roubo, segundo informações preliminares repassadas ao Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes). O fato ocorreu no final da madrugada desta quinta-feira (21).

Recomendado para você

Polícia Civil disse que mulher de 45 anos é investigada por fraudar boletos no pagamento de despesas e desviar cerca de R$ 560 mil de empresa; prejuízo às vítimas passa de R$ 1 milhão

Mulher é presa suspeita de fraudar boletos e dar prejuízo de R$ 1 milhão

Pedro Gabriel Aquino dos Santos teria chegado armado ao local para atacar um vizinho, mas acabou baleado após luta corporal; o caso ocorreu na quarta-feira (20)

Adolescente acaba morto a tiros ao tentar atacar homem em São Mateus

Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar, o motorista foi ferido no pescoço por um golpe de arma branca não identificada, em Vila Velha, e acabou libertado no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica

Motorista de aplicativo é esfaqueado durante assalto em Vila Velha

Durante a corrida, os passageiros - dois homens e uma mulher - anunciaram o assalto. Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar, o motorista foi ferido no pescoço por um golpe de arma branca. A vítima foi libertada no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica.

Os suspeitos fugiram levando os pertences da vítima, inclusive o veículo. Ainda segundo a PM, o motorista recebeu atendimento médico no Pronto Atendimento de Arlindo Vilaschi, em Viana. Não há informações sobre o paradeiro dos criminosos.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Picape furtada em Cariacica é recuperada em oficina na BR 262 em Ibatiba

Picape furtada em Cariacica é recuperada em oficina na BR 262 em Ibatiba

Imagem - Mãe dá recado forte a filho detido por morte em terminal de Cariacica

Mãe dá recado forte a filho detido por morte em terminal de Cariacica

Imagem - Secretário de Cultura de Pedro Canário é preso por suspeita de corrupção

Secretário de Cultura de Pedro Canário é preso por suspeita de corrupção

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais