Mãe dá recado forte a filho detido por morte em terminal de Cariacica

Jovem de 19 anos e uma mulher, de 26, são suspeitos do assassinato de Wanderson Duraês dos Santos, de 44 anos, na noite de quarta-feira (20), no Terminal de Campo Grande

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:52

Um homem morreu após ser esfaqueado dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na noite de quarta-feira (20). Uma mulher, que não teve a idade divulgada, e um jovem, de 19 anos, foram detidos como suspeitos ainda no local do crime e levados para Delegacia de Cariacica. Imagens que circulam nas redes sociais (veja acima) mostram o tumulto no local logo depois do ataque.

"Se depender de mim, você vai morrer aqui dentro". Essas foram as palavras de uma mãe ao filho de 19 anos após o jovem ser detido suspeito de envolvimento no assassinato de um homem de 44 anos, dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na noite de quarta-feira (20). O momento do desabafo dela na Delegacia Regional do município foi flagrado pelo cinegrafista Pablo Campos, da TV Gazeta (vídeo acima). Na fala, ela dá a entender que o pai do rapaz soube do ocorrido e teria ficado abalado.

Se depender de mim, você vai morrer aqui dentro. Seu pai está destruído

Mãe do jovem detido ao falar com o filho na delegacia

A Polícia Militar registrou em boletim de ocorrência que, conforme testemunhas, o crime aconteceu durante uma briga entre a vítima, identificada como Wanderson Duraês dos Santos, e dois suspeitos do homicídio: o jovem de 19 anos e uma mulher, de 26, que foram detidos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o tumulto no local logo depois do ataque. 

Segundo a PM, conforme relatos de testemunhas aos militares, a mulher teria usado uma faca que estava na mochila de Wanderson para cometer o crime. No momento da facada, o homem estaria caído no chão após ter sido agredido por ela e pelo jovem de 19 anos.

Consta no registro da Polícia Militar que a vítima foi esfaqueada perto do portão do Terminal de Campo Grande que dá acesso à Rua Dom Pedro Segundo. Wanderson chegou a receber socorro, mas morreu dentro da ambulância. Os dois suspeitos, detidos ainda no local, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.

A mãe do rapaz detido disse à TV Gazeta que o filho contou para ela que conheceu a mulher pouco antes do crime ao tentar comprar drogas. Ao ver o jovem detido na Delegacia Regional de Cariacica, ela fez um desabafo e a cena foi flagrada pela reportagem.

As polícias Militar e Civil foram procuradas para informar mais detalhes sobre a ocorrência e sobre os procedimentos adotados com os suspeitos detidos, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

*Com informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta

