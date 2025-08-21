Mãe dá recado forte a filho detido por morte em terminal de Cariacica

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 08:52
"Se depender de mim, você vai morrer aqui dentro". Essas foram as palavras de uma mãe ao filho de 19 anos após o jovem ser detido suspeito de envolvimento no assassinato de um homem de 44 anos, dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, na noite de quarta-feira (20). O momento do desabafo dela na Delegacia Regional do município foi flagrado pelo cinegrafista Pablo Campos, da TV Gazeta (vídeo acima). Na fala, ela dá a entender que o pai do rapaz soube do ocorrido e teria ficado abalado.
A Polícia Militar registrou em boletim de ocorrência que, conforme testemunhas, o crime aconteceu durante uma briga entre a vítima, identificada como Wanderson Duraês dos Santos, e dois suspeitos do homicídio: o jovem de 19 anos e uma mulher, de 26, que foram detidos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o tumulto no local logo depois do ataque.
Segundo a PM, conforme relatos de testemunhas aos militares, a mulher teria usado uma faca que estava na mochila de Wanderson para cometer o crime. No momento da facada, o homem estaria caído no chão após ter sido agredido por ela e pelo jovem de 19 anos.
Consta no registro da Polícia Militar que a vítima foi esfaqueada perto do portão do Terminal de Campo Grande que dá acesso à Rua Dom Pedro Segundo. Wanderson chegou a receber socorro, mas morreu dentro da ambulância. Os dois suspeitos, detidos ainda no local, foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cariacica.
A mãe do rapaz detido disse à TV Gazeta que o filho contou para ela que conheceu a mulher pouco antes do crime ao tentar comprar drogas. Ao ver o jovem detido na Delegacia Regional de Cariacica, ela fez um desabafo e a cena foi flagrada pela reportagem.
As polícias Militar e Civil foram procuradas para informar mais detalhes sobre a ocorrência e sobre os procedimentos adotados com os suspeitos detidos, mas não houve retorno até a publicação deste texto.
*Com informações do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta
