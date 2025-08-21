Picape furtada em Cariacica é recuperada em oficina na BR 262 em Ibatiba
Uma Fiat Strada furtada em Cariacica em 2024 foi encontrada em uma oficina mecânica no km 160 da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que a picape, recuperada na noite de quarta-feira (20), estava com as placas clonadas.
A PRF explicou que os agentes viram o veículo em frente a uma oficina mecânica e abordaram o responsável pela picape. Ele contou que em 2023 comprou o veículo de um conhecido identificado apenas por um apelido, em Ibatiba, por R$ 48 mil, pagos em dinheiro e cheques. No entanto, a corporação identificou, com auxílio de técnicas de rastreamento, que a Fiat Strada havia sido furtada em 27 de setembro de 2024, em Cariacica.
O homem foi detido e encaminhado para uma delegacia. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre os procedimentos adotados com ele, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.