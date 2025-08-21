Picape furtada em Cariacica é recuperada em oficina na BR 262 em Ibatiba

PRF recupera caminhonete clonada em Ibatiba Crédito: Divulgação/ PRF

Uma Fiat Strada furtada em Cariacica em 2024 foi encontrada em uma oficina mecânica no km 160 da BR 262, em Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou que a picape, recuperada na noite de quarta-feira (20), estava com as placas clonadas.

A PRF explicou que os agentes viram o veículo em frente a uma oficina mecânica e abordaram o responsável pela picape. Ele contou que em 2023 comprou o veículo de um conhecido identificado apenas por um apelido, em Ibatiba, por R$ 48 mil, pagos em dinheiro e cheques. No entanto, a corporação identificou, com auxílio de técnicas de rastreamento, que a Fiat Strada havia sido furtada em 27 de setembro de 2024, em Cariacica.

O homem foi detido e encaminhado para uma delegacia. A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para informar sobre os procedimentos adotados com ele, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.