Fiscalização

Operação flagra irregularidades em postos de combustíveis na Grande Vitória

Estabelecimentos em Cariacica e Vila Velha apresentaram problemas, como bombas com vazamento, ausência de medidores de qualidade e venda de gasolina comum como se fosse aditivada

Faixa 4 do MCMV dá fôlego extra, e construtoras voltam a ampliar lançamentos e vendas

Os alvos da fiscalização foram postos localizados nos bairros Novo México e Jaburuna, em Vila Velha, e no bairro Vasco da Gama, em Cariacica. Segundo o delegado Eduardo Passamani, titular da Decon, entre os problemas identificados estavam bombas com vazamento, ausência de medidores de qualidade e a comercialização de gasolina comum como se fosse aditivada.>

Segundo o Procon-ES, a fiscalização teve respaldo técnico por meio de um acordo de cooperação com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que permite ao órgão atuar em ações desse tipo. "Temos autorização e capacidade técnica para esse tipo de ação. E estamos de olho nas empresas do ramo que querem lesar o consumidor", disse>