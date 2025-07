Prejuízo de R$ 30 mil

Motocicleta invade loja de móveis em Linhares durante fuga

O piloto alegou que não queria ser abordado pela Polícia Militar porque não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Publicado em 31 de julho de 2025 às 11:38

Móveis ficaram danificados após invasão da moto em loja de Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma motocicleta invadiu uma loja de móveis no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (30), durante uma perseguição policial. Segundo a Polícia Militar, o motociclista foi visto empinando o veículo e tentou escapar, mas o caso acabou em acidente. Depois de detido, o suspeito alegou que não queria ser abordado porque não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Parte dos produtos do estabelecimento foram danificados e o proprietário estima um prejuízo de R$ 30 mil. >

Conforme informações do boletim de ocorrência da PM, a fuga começou no bairro Aviso, quando o motociclista foi visto fazendo as manobras. Durante a perseguição, o suspeito invadiu a contramão, na Avenida Filogônio Peixoto, fazendo com que os veículos da via precisassem desviar para evitar acidentes. >

Já no Centro, na Avenida Governador Carlos Lindenberg, o suspeito jogou a moto na direção de pedestres. Ao chegar na Avenida João Felipe Calmon, perto de um hospital, novamente invadiu a contramão e, na quadra seguinte, ao tentar subir em uma calçada, perdeu o controle e foi em direção à loja de móveis, batendo na vidraça da porta de entrada e parando só lá dentro, depois de bater nos móveis.>

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para frente atingindo e quebrando cadeiras de luxo que estavam expostas. Foram danificados vários móveis e também a alvenaria de parte de uma parede. Mesmo ferido, o homem ainda levantou para correr, mas acabou detido. >

>

Ele precisou ser socorrido para o Hospital Rio Doce, devido às escoriações, mas depois foi levado até a Delegacia Regional de Linhares. Segundo o delegado Fabrício Lucindo, titular da delegacia, o suspeito vai responder pelo crime de direção perigosa. >

“Ele foi preso, conduzido à delegacia, onde foi feito o flagrante. Ele pagou a fiança e foi liberado, mas vai responder junto ao Poder Judiciário”, detalhou o delegado.>

Prejuízo

Fachada da loja atingida por moto no Centro de Linhares Crédito: Luciany Oliveira

O dono da loja de móveis, Diones Smarçaro, contou em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, como soube do que aconteceu e como pretende agir agora. >

“Eu estava em casa, era por volta de 21h30 quando me avisaram que uma moto havia invadido a loja. Eu não imaginava que havia sido do jeito que foi. Quebrou bastante coisa, tenho um prejuízo de no mínimo 30 mil reais. Agora é trocar as peças quebradas e vida que segue”, disse.>

*Com informações da repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte>

