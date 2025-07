Armado com faca

Dona de pousada em Vargem Alta é rendida e obrigada a fazer Pix de R$ 20 mil

A princípio, a mulher acreditou se tratar de uma brincadeira, mas o suspeito a ameaçou e se trancou em um quarto com a vítima

Um homem armado com uma faca tentou roubar uma pousada localizada no Centro de Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. Segundo a vítima, de 63 anos, que preferiu não se identificar, o crime aconteceu na madrugada desta quarta-feira (30) quando um homem encapuzado e usando roupas pretas invadiu o local e anunciou o assalto. >