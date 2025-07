"Money Talks"

Operação mira grupo que burlou caixa eletrônico e sacou mais de R$ 1 milhão no ES

Grupo é suspeito de realizar mais de 800 saques em três dias, aproveitando falhas no sistema de um banco; operação foi realizada em quatro cidades da Grande Vitória

Publicado em 31 de julho de 2025 às 07:54

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) deflagrou, na madrugada desta quinta-feira (31), a Operação Money Talks, com o objetivo de desarticular um esquema de saques irregulares que resultou em um prejuízo de mais de R$ 1 milhão a uma instituição financeira. O nome do banco não foi divulgado. A ação aconteceu nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. >

A operação contou com a participação de equipes do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).>

De acordo com as investigações conduzidas pelo CIAT, 17 pessoas são investigadas por envolvimento nos crimes. Elas teriam aproveitado instabilidades nos sistemas do banco para realizar saques de valores elevados em caixas eletrônicos, mesmo sem saldo disponível nas contas. Ao todo, foram identificados 835 saques presenciais considerados irregulares, realizados ao longo de apenas três dias, somando R$ 1.018.800.>

Durante a operação, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos celulares, dispositivos eletrônicos e documentos que podem ajudar no andamento das investigações. A Justiça também determinou o bloqueio de valores, imóveis e veículos em nome dos investigados, visando garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à instituição bancária.>

O esquema

O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, José Lopes Pereira, contou à reportagem da TV Gazeta que os alvos dos mandados utilizaram "laranjas", fizeram até reconhecimento facial para pedir empréstimos e realizar compras nos nomes dessas vítimas. "São jovens que sabem utilizar os meios digitais, que utilizaram até pessoas idosas. Tivemos o caso de uma senhora que nem sabia que o nome dela tinha sido usado, foi o neto que fez isso. Foi fazendo compras, empréstimos e saques", disse.>

Ainda conforme José Lopes, foram as próprias instituições financeiras que acionaram a polícia após desconfiar dos saques indevidos, feito, na maioria das vezes, durante as madrugadas. >

A gente fica triste de chegar em uma casa, a senhora achando que os bens foram comprados com o trabalho do neto, tudo embalado, e descobrir que o neto deu um golpe na própria avó José Lopes Pereira Delegado-geral adjunto

Entre as apreensões está um computador no valor de mais de R$ 100 mil e quase R$ 4 mil em espécie. Os saques de mais de R$ 1 milhão foram feitos em três dias. Sobre prisões, José Lopes disse que, inicialmente, ninguém foi preso. "Primeiro a gente faz o trabalho de investigação. Não é um crime violento, como crime contra a pessoa. Depois a gente decide se vai pedir prisão ou se o juiz e Ministério Público assim entender", explicou o delegado-geral adjunto. >

