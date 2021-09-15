Moradores voltam a protestar na região de Santa Tereza, em Vitória

Moradores de Santa Tereza fazem protesto por morte de jovem de 22 anos durante confronto com a PM Crédito: Vitor Jubini

Os moradores da região de Santa Tereza e Morro do Quadro, em Vitória , voltaram às ruas na tarde desta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Militar , algumas vias estão interditadas devido ao fogo ateado em objetos, em uma espécie de barricada, perto de um posto de saúde.

Na tentativa de garantir a segurança na região, equipes de reforço foram enviadas para o local. Nesse momento, os manifestantes teriam se retirado. O Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas para normalizar o tráfego nos bairros. A reportagem demandou a corporação e aguarda um retorno.

Moradores protestam por morte de jovem em confronto com a PM

PROTESTOS PELA MANHÃ

Manifestantes pediram por Justiça, reclamaram da abordagem feita pelos militares e afirmaram que o rapaz era inocente. "A polícia subiu, deu três tiros no menino e na hora que a família foi socorrer, não deixaram. Carregaram ele igual lixo. Isso não é segurança", reclamou uma moradora, sem ser identificada.

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A Polícia Militar, por sua vez, informou que equipes estavam fazendo um patrulhamento para combater o tráfico de drogas na região do Morro do Quadro e se depararam com três indivíduos armados em uma escadaria. Os suspeitos não teriam obedecido os policias e atiraram contra os militares.

Quando o confronto terminou, o jovem de 22 anos foi encontrado ferido "ainda com um revólver calibre 38 e um rádio comunicador nas mãos". Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu. Ainda segundo a PM, o rapaz tinha passagem, incluindo por tráfico de drogas e tentativa de roubo.

PM VAI APURAR CONDUTA POLICIAL

Em entrevista à TV Gazeta, o capitão Tiago Éler informou que a Polícia Militar vai abrir um inquérito policial para apurar o que, de fato, aconteceu no Morro do Quadro nessa terça-feira (14). No entanto, a corporação mantém a posição de que o jovem Wagner estava armado e que os policiais agiram em legítima defesa.