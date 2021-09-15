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Por morte de jovem

Moradores voltam a protestar na região de Santa Tereza, em Vitória

Segundo a PM, algumas vias estão interditadas com barricadas e fogo. Durante a manhã desta quarta-feita (15), moradores também realizaram manifestação
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

15 set 2021 às 19:06

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 19:06

Moradores de Santa Tereza fazem protesto por morte de jovem de 22 anos durante confronto com a PM
Moradores de Santa Tereza fazem protesto por morte de jovem de 22 anos durante confronto com a PM Crédito: Vitor Jubini
Os moradores da região de Santa Tereza e Morro do Quadro, em Vitória, voltaram às ruas na tarde desta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, algumas vias estão interditadas devido ao fogo ateado em objetos, em uma espécie de barricada, perto de um posto de saúde.
Na tentativa de garantir a segurança na região, equipes de reforço foram enviadas para o local. Nesse momento, os manifestantes teriam se retirado. O Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas para normalizar o tráfego nos bairros. A reportagem demandou a corporação e aguarda um retorno.
Durante a tarde desta quarta-feira, ônibus deixaram de circular e escola, creche e um posto de saúde do Morro do Quadro ficaram sem funcionar.

Moradores protestam por morte de jovem em confronto com a PM

PROTESTOS PELA MANHÃ

Na manhã desta quarta-feira, moradores do bairro Santa Tereza — que fica próximo ao Morro do Quadro — protestaram por causa da morte de um jovem de 22 anos, identificado como Wagner Julio Cordeiro de Oliveira, morto durante um confronto com policiais na noite anterior.
Manifestantes pediram por Justiça, reclamaram da abordagem feita pelos militares e afirmaram que o rapaz era inocente. "A polícia subiu, deu três tiros no menino e na hora que a família foi socorrer, não deixaram. Carregaram ele igual lixo. Isso não é segurança", reclamou uma moradora, sem ser identificada.
A Polícia Militar, por sua vez, informou que equipes estavam fazendo um patrulhamento para combater o tráfico de drogas na região do Morro do Quadro e se depararam com três indivíduos armados em uma escadaria. Os suspeitos não teriam obedecido os policias e atiraram contra os militares.
Quando o confronto terminou, o jovem de 22 anos foi encontrado ferido "ainda com um revólver calibre 38 e um rádio comunicador nas mãos". Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu. Ainda segundo a PM, o rapaz tinha passagem, incluindo por tráfico de drogas e tentativa de roubo.

PM VAI APURAR CONDUTA POLICIAL

Em entrevista à TV Gazeta, o capitão Tiago Éler informou que a Polícia Militar vai abrir um inquérito policial para apurar o que, de fato, aconteceu no Morro do Quadro nessa terça-feira (14). No entanto, a corporação mantém a posição de que o jovem Wagner estava armado e que os policiais agiram em legítima defesa.
"Todo uso da força, por parte da Polícia Militar, é avaliado por um procedimento interno, mas o indivíduo baleado já se envolveu em outras quatro ocorrências policiais, sendo duas de tráfico e uma delas nesse local onde foi baleado. Mas, como eu disse, essa ocorrência vai ser avaliada pelo nosso inquérito", garantiu.

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