Jovem é preso suspeito de matar o próprio pai em São Gabriel da Palha

Delegacia de São Gabriel da Palha, no Noroeste do ES Crédito: Acervo

Um jovem de 25 anos foi preso nesta quinta-feira (6) suspeito de matar o próprio pai, de 53 anos, com um golpe na cabeça em São Gabriel da Palha , Noroeste do Espírito Santo. O crime foi na madrugada da última segunda-feira (3), na residência onde os dois moravam, no bairro Jardim Passamani. A vítima e o detido não tiveram os nomes divulgados pela polícia.

Segundo a polícia, no dia do crime o suspeito disse aos policiais que a casa havia sido invadida. Na ocasião, ele bateu na porta da casa de uma vizinha, dizendo que um desconhecido entrou na casa pela janela e dado um tiro na cabeça de seu pai. Ainda nesse relato, o rapaz afirmou que entrou em luta corporal com o invasor e saiu da casa em seguida para procurar por ajuda. Quando os policiais militares chegaram ao local, a vítima ainda respirava e o socorro foi acionado, mas o homem chegou sem vida ao hospital.

Segundo as investigações, o suspeito mentiu para os policiais. “Ao coletar depoimentos, constatamos que as declarações dele não podiam ser verídicas. Primeiro, ele disse ter saído pelos fundos da casa e procurado socorro na moradia de uma vizinha, ou seja, ele teria passado em frente à entrada da própria casa, justamente onde o suposto autor estaria. Segundo, através de uma câmera, policiais confirmaram que o filho fez esse trajeto andando e não correndo, como seria natural para quem procura ajuda para o próprio pai”, afirmou o titular da DP de São Gabriel da Palha, delegado Rafael Caliman.

Ainda segundo o delegado, o laudo cadavérico corrobora com os levantamentos da equipe de investigação. “O laudo informa que a morte ocorreu por ação de instrumento contundente e não disparo de arma de fogo, conforme declarado pelo suspeito. Infelizmente, não conseguimos determinar o que foi usado como arma do crime, pois o objeto não foi encontrado”, relatou o delegado.