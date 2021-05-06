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Homem é preso com 30 kg de maconha e R$ 12 mil em espécie na BR 101 no ES

O suspeito recebeu ordem de parada por estar transitando com a placa do carro dobrada em um trecho da rodovia em Viana. Maconha, crack e cocaína foram apreendidos no interior do veículo

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:05

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 mai 2021 às 17:05
Droga apreendida na BR 101 em Viana
Droga apreendida na BR 101 em Viana Crédito: Divulgação | PRF
Um homem de 35 anos foi preso com 30 kg de maconha e R$ 12 mil em espécie na tarde desta quinta-feira (6), em um trecho da BR 101 em Viana. A prisão foi feita por uma equipe do Comando de Operações Especiais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista recebeu ordem de parada por estar transitando com a placa dobrada, o que dificulta a visualização dos agentes. A PRF localizou maconha, cocaína e uma pedra de crack no interior do carro.
Durante a abordagem, o suspeito informou aos agentes que o dinheiro é parte do pagamento recebido pelo traslado de fugitivos do Espírito Santo ao Paraguai e também pelo transporte da droga. O produto ilícito, ainda segundo o homem, veio de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e seria entregue em Cariacica.
Além de R$ 12.100,00 em espécie, a PRF apreendeu 43 tabletes de maconha, uma pedra de crack e um pino de cocaína.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica.

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