Homem é preso com 30 kg de maconha e R$ 12 mil em espécie na BR 101 no ES

Um homem de 35 anos foi preso com 30 kg de maconha e R$ 12 mil em espécie na tarde desta quinta-feira (6), em um trecho da BR 101 em Viana. A prisão foi feita por uma equipe do Comando de Operações Especiais, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista recebeu ordem de parada por estar transitando com a placa dobrada, o que dificulta a visualização dos agentes. A PRF localizou maconha, cocaína e uma pedra de crack no interior do carro.
Durante a abordagem, o suspeito informou aos agentes que o dinheiro é parte do pagamento recebido pelo traslado de fugitivos do Espírito Santo ao Paraguai e também pelo transporte da droga. O produto ilícito, ainda segundo o homem, veio de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e seria entregue em Cariacica.
Além de R$ 12.100,00 em espécie, a PRF apreendeu 43 tabletes de maconha, uma pedra de crack e um pino de cocaína.
A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Regional de Cariacica.