Norte do ES

Homem é preso suspeito de estuprar as filhas em Conceição da Barra

Comportamento diferente das crianças, de 13 e 10 anos, foi percebido por funcionários de um lugar onde elas frequentavam; vítimas contaram como o pai agia, após assistirem a uma palestra

Delegacia de São Mateus. (Assessoria de Comunicação/ Vice-governadoria)

Um homem de 33 anos foi preso em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, sexta-feira (28), suspeito de estuprar as próprias filhas, de 13 e 10 anos. Segundo a Polícia Civil, funcionários de um local frequentado pelas vítimas perceberam comportamentos atípicos das crianças e depois elas relataram como o pai agia.

Não foi informado pela corporação quando os abusos aconteceram. Conforme a PC, os funcionários do estabelecimento notaram que a mais velha demonstrava atitudes rebeldes e agressivas na escola. Já a mais nova apresentava constante sonolência, sempre querendo dormir. Eles acreditavam que isso poderia ter sido causado pela mudança no horário das aulas, devido à transferência do turno vespertino para o matutino.

No entanto, após uma palestra, as vítimas contaram o que acontecia. A filha de 13 anos disse que o pai abusava dela e da irmã. No começo, o indivíduo passava a mão e, depois, passou a ter penetração, enquanto que, na mais nova, ele passava a mão. A de 10 anos relatou que não conseguia dormir, com medo, porque o pai sempre chegava em casa bêbado e drogado, abusando das duas. Por isso, tinha sono durante as aulas.

A menina mais velha narrou uma situação em que ela e o pai foram pegar caranguejo no mangue, quando o homem tentou estuprá-la. Ela reagiu, momento em que este a teria afogado na água, consumando, em seguida, o ato criminoso. Para que as crianças não contassem a ninguém, ele as ameaçava, dizendo que, se falassem, mataria a mãe na frente delas, informou a PC.

Depois disso, a corporação pediu pela prisão temporária do homem investigado, sendo atendida pela Justiça. Ele foi conduzido até a Delegacia Regional de São Mateus e, em seguida, encaminhado para o sistema prisional.

