Motociclista morre em acidente com carreta na BR 101 em Linhares

Um motociclista de 41 anos morreu após bater de frente com uma carreta na altura do km 121 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste sábado (1), por volta de 1h20. A vítima foi identificada como Edinaldo de Jesus Nascimento. Segundo a Eco 101, o trânsito chegou a fluir em pare e siga no local e foi liberado pouco antes das 5h.

