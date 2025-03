Batida frontal

Acidente entre ônibus e carro deixa feridos na BR 101 na Serra

Colisão ocorreu no começo da manhã deste sábado (1) de carnaval, por volta das 6h11, próximo à antiga sede da PRF; duas pessoas foram encaminhadas para hospitais

2 min de leitura min de leitura

Um ônibus da Águia Branca e um carro de passeio bateram de frente na BR 101, na Serra, neste sábado (1) de carnaval. (Leitor)

Um grave acidente entre um ônibus da Viação Águia Branca e um carro deixou pelo menos duas pessoas feridas no começo da manhã deste sábado (1) de Carnaval, na Serra. Segundo a Eco101, responsável pelo trecho da rodovia federal no ES, a batida foi registrada às 6h11, no quilômetro 249 da BR 101, região do bairro Belvedere. Até o momento, informou a concessionária, os socorridos foram encaminhados para hospitais próximos. O trânsito ficou em sistema de pare e siga logo após o acidente, mas já foi liberado.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu após o motorista de um Fiesta se deparar com um congestionamento. Ele seguia no sentido Serra e, para não colidir no fim de fila do engarrafamento, jogou o veículo para a contramão. Então, colidiu de frente com o ônibus. Depois, rodou na pista e bateu de forma transversal em um Honda. As duas vítimas são do Fiesta.

Imagens encaminhadas à reportagem de A Gazeta mostram o coletivo com a frente destruída no lado do motorista, já o outro veículo envolvido ficou atravessado na pista sentido Norte (Linhares). É possível ver a presença de militares dos bombeiros atuando no incidente.

De acordo com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a Viação Águia Branca informou que o ônibus fazia o trajeto Ponto Belo - Vitória e nenhum passageiro do ficou ferido no acidente. Eles foram acomodados em outro ônibus para seguir viagem.

Ainda de acordo com a viação, O Samu foi acionado imediatamente e prestou atendimento aos ocupantes do automóvel, que foram encaminhados a um hospital da região. A Viação Águia Branca mobilizou sua equipe de apoio até o local, garantindo a assistência necessária e a continuidade da operação. Não houve feridos entre os passageiros do ônibus, que seguiram viagem em outro veículo disponibilizado pela empresa.

A Viação Águia Branca segue colaborando com as autoridades competentes para prestar todas as informações necessárias.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta