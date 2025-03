"Itaúnas tá on"

Comerciantes aprendem idiomas para receber turistas em praia badalada do ES

A comunicação é fundamental para atender bem. Com a vinda de visitantes de diversos lugares do mundo, saber outra língua pode ajudar na hora dos atendimentos

Itaúnas é muito ptocurado no carnaval e se destaca pelo forró, clima bucólico além das dunas. (Jota Júnior)

“Welcome to Itaúnas” de um lado, “bienvenidos a Itaúnas”, do outro. Os comerciantes da vila localizada no litoral de Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, estão cada vez mais dedicados a receber bem os turistas, inclusive os estrangeiros. Alguns deles, desenvolveram a fluência inglês e espanhol. Afinal, o endereço é muito procurado por pessoas de diversos cantos do mundo.



É o caso da Nita Milstein, dona de um restaurante. “A maioria dos nossos turistas são brasileiros, principalmente capixabas, cariocas e mineiros. Mas recebemos também bastante argentinos e franceses. A cultura do forró está bem difundida na França. Também tem alemão, chileno, uruguaio, italiano… Estamos recebendo bastante gente de fora”, contou.

Nita fala sobre os turistas que recebe no restaurante em Itaúnas. (Jota Júnior)

Eu falo inglês e espanhol. A equipe sabe mais o básico. O mais importante na comunicação é querer conversar Nita Milstein • Dona de restaurante

Com a vinda de mais estrangeiros para a vila, a Kelly Roni, proprietária de uma pousada e de uma pizzaria, disse que está estudando para aprender uma nova língua. Ela relata que recebeu turistas europeus recentemente.

Placa para receber visitantes estrangeiros em Itaúnas. (Jota Júnior)

“Eu comecei um curso porque vi a necessidade. Estamos recebendo muitos na época do Festival de Forró. Tive hóspede da Romênia e da Alemanha. Eles vêm bem preparados, arriscam o espanhol, tem o tradutor, mas no fim dá certo. É necessário. Seria bom que cada estabelecimento tivesse pelo menos uma pessoa (com essa capacidade)”, afirmou.

Uma das atividades mais procuradas por turistas é o passeio de quadriciclo, que sai de Itaúnas e vai até a Praia do Sossego, no Sul da Bahia. O Arthur Maia, que oferece esse tipo de serviço, disse que se esforça para atender bem. “A gente tenta arranhar… claro, a gente aprendeu no dia e tenta agradar o cliente”, relatou.

Para o presidente da Associação Comercial de Itaúnas, Victor Maia, é preciso mais incentivo para que os estabelecimentos estejam prontos. Os comerciantes têm se movimentado para proporcionar um melhor atendimento. “O comércio tem se preparado, mas ainda busca melhorias para receber esse público. Há funcionários preparados e que falam essas línguas, para se adaptar ao mercado. A tendência é aumentar o número de estrangeiros”, falou.

Entre os principais motivos apontados pelos visitantes em Itaúnas, estão a tranquilidade, o contato com a natureza, a história do local e, claro, o tradicional forró. “Bastante gente vem devido ao forró, e tem quem viaje de motorhome, passando por aqui, e se interessam pela nossa história, pelas dunas e o forró”, disse Nita.

*Com informações da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte

