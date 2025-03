Sol e praia no sábado de carnaval no ES? Não é bem isso o que aponta a meteorologia

O carnaval no Espírito Santo começa com previsão de chuva para este sábado (1), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuvas em alguns momentos do dia, alternando com períodos de céu limpo. O vento sopra com intensidade moderada entre o litoral Sul e a Grande Vitória. >