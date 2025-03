No Terminal Portuário da Glória

Trabalhadores ficam feridos em acidente com guindaste em porto de Vila Velha

A queda da estrutura aconteceu pouco depois das 16h de sexta-feira (28) e três funcionários acabaram feridos

Uma lança de guindaste caiu no Terminal Portuário da Glória, em Vila Velha, nesta sexta-feira (28) enquanto funcionários estavam na parte superior do equipamento. Com a queda, dois deles se jogaram na balsa onde estava o equipamento e outro ficou preso em cima da máquina, tendo uma das pernas feridas.

As informações foram repassadas por fontes para a reportagem da TV Gazeta. Segundo o relato, o acidente aconteceu por volta das 16h20 enquanto a lança da balsa - que é a parte na cor alaranjada - era basculada, que é o processo de abaixar a lança. Como a balsa era de aço, os dois trabalhadores que se jogaram nela para se salvar precisaram de socorro imediato. Já o que ficou na lança precisou ser resgatado por outro guindaste devido à altura do local. Inicialmente, havia a informação de dois funcionários lançados ao mar, mas não houve confirmação.

"Eles tinham que fazer um calço para calçar a lança, para sustentar a lança, e declinando ela aos poucos. Para ela baixar e travar ela na posição correta que ela parou. E foi mal dimensionado esse calço que eles fizeram para segurar a lança. Quando eles soltaram os cabos e os contrapinos da lança para descer, esse calço não sustentou e a lança caiu em queda livre", explicou a fonte, que não quis se identificar.

Lança de guindaste cai com funcionários no Terminal Portuário da Glória. (Leitor AG )

Conforme a fonte, o procedimento estava sendo realizado para a balsa conseguir passar por baixo da Terceira Ponte. O trajeto seria feito para levá-la até o Porto de Santos, em São Paulo, para ser utilizada.

"Então, ela é a balsa guindaste que vai lá no porto, pega essa bobina de cabo de aço gigantesca e leva até o navio. Ela faz esse transporte. Ela não estava em operação. Eles queriam abaixar a lança, pois ela não passa debaixo da ponte", explicou.

O Corpo de Bombeiros Militar disse, em nota, que foi acionado para ocorrência de salvamento em altura. No local, os militares encontraram uma equipe do Samu, se equipando com cintos de salvamento, para subir na plataforma com segurança e realizar o atendimento à vítima que estava no alto da estrutura.

"Os bombeiros também se equiparam e subiram até o local onde a equipe do Samu já estava atuando, imobilizando a perna da vítima, que estava fraturada. Após análise da cena, os militares iniciaram a remoção da vítima, contando com o apoio de um guindaste com gaiola. A vítima foi imobilizada em prancha rígida e colocada na gaiola, sendo descida pelo guindaste até a ambulância dos bombeiros e, em seguida, encaminhada para o hospital."

Também em nota enviada à reportagem de A Gazeta na noite de sexta, o Terminal Portuário da Glória informou que, durante manobra interna na embarcação tipo Cábrea denominada Amapá, de propriedade de outra empresa armadora, que estava atracada no cais, ocorreu um acidente a bordo da embarcação, com o colapso da sua lança.

"Imediatamente após o acidente acionamos o plano de emergência do terminal portuário e contactamos os órgãos responsáveis. Acionamos a ajuda externa do corpo de bombeiros, que prontamente enviou equipe de resgate e atendimento médico. O resgate ocorreu de maneira célere e efetiva, conduzindo as vítimas para atendimento hospitalar", diz um trecho da nota.

A empresa, ainda na nota, afirma que não houve danos aos trabalhadores, instalações ou equipamentos do terminal portuário e que não havia embarcações ou pessoas no raio de interferência da operação.

"As vítimas, em número de 3 (três), trabalhavam para a empresa proprietária da embarcação e estavam realizando a operação a bordo dela, preparando a embarcação para navegação. Felizmente as lesões sofridas são de pequena gravidade, não havendo risco de morte para nenhum dos profissionais afetados. As causas do acidente, ainda desconhecidas, deverão ser investigadas pela proprietária da embarcação e pelas autoridades competentes."

Já na manhã deste sábado (1), o Terminal Portuário atualizou algumas informações, ressaltando que os trabalhadores, vinculados à empresa proprietária da embarcação Amapá, não correm risco de morte.

"Nenhum funcionário do terminal portuário e/ou da embarcação pulou no mar, e também não ocorreram decepamentos de membros. Uma das vítimas (a que teve a perna quebrada) passou por cirurgia e encontra-se, neste momento, em recuperação em hospital da Grande Vitória", sustentou a equipe do terminal, acrescentando que as informações foram repassadas por funcionários do armador proprietário da Cábrea Amapá.

Atualização Após a publicação da reportagem, o Terminal Portuário da Glória e o Corpo de Bombeiros enviaram informações sobre o acidente. O texto foi atualizado.

