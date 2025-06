Paciente quebra computador de consultório em confusão no PA de Cariacica

Uma confusão no Pronto Atendimento (PA) de Flexal II, em Cariacica, terminou com o computador de um consultório quebrado. O caso aconteceu neste sábado (31). Segundo a prefeitura, uma paciente foi atendida pela equipe, que solicitou avaliação especializada em um hospital de Vitória. Enquanto aguardava o encaminhamento, a mulher teria demonstrado comportamento agressivo, que acabou em ofensas verbais e danos ao patrimônio, com a destruição do aparelho.>