Detento foge de presídio durante trabalho na cozinha em São Domingos do Norte

Um detento fugiu do Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte (CDPSDN), na Região Noroeste do Espírito Santo, neste sábado (31). Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), Julimar Dias da Mata trabalhava na cozinha interna da unidade prisional e fugiu no momento em que dispensava o lixo no contentor localizado no pátio da unidade. >