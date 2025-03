Colisão entre ônibus com turistas mineiros e carro deixa 8 feridos em Domingos Martins

Conforme informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , o ônibus havia saído de Belo Horizonte, em Minas, levando turistas para o carnaval em Guarapari. O veículo estava lotado, mas não há, até o momento, o número exato de passageiros. O coletivo descia em direção ao litoral, quando foi atingido por um Fiat Uno, que seguia no sentido contrário com quatro ocupantes, e rodou na pista ao passar por uma curva. >

A PRF disse, ainda, que o motorista do carro ficou ferido com gravidade e foi encaminhado ao hospital. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele e das outras vítimas. O trânsito ficou lento nos dois sentidos da BR 262 no início da manhã, mas a pista já foi liberada. >