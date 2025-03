Operação

Blitz da Lei Seca prende motorista na primeira noite de carnaval na Grande Vitória

Mais de 400 veículos foram abordados em ação nos municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari; houve aplicação de multas e prisão por embriaguez ao volante

2 min de leitura min de leitura

Uma operação integrada do Programa Força pela Vida foi realizada, simultaneamente, nos municípios de Vitória, Vila Velha e Guarapari, na Grande Vitória, na noite desta sexta-feira (28), marcando o início das ações de carnaval. Mais de 400 veículos foram abordados pelos agentes de segurança, houve aplicação de multas e um motorista foi preso em flagrante por dirigir embriagado.

Conforme informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), a blitz da Lei Seca resultou em 483 veículos abordados e 131 autos de infração emitidos. Entre os abordados, 32 motoristas recusaram o teste do bafômetro e outros três foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool — um deles foi preso em Vila Velha.

Ainda segundo a Sesp, ao ser submetido ao bafômetro, o equipamento registrou 0,74 mg/l de álcool por ar expelido pelo motorista. Ele foi encaminhado à delegacia e autuado pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) — conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. O delegado fixou uma fiança (valor não informado), mas não foi paga e o motorista foi encaminhado ao presídio.

Durante a operação, as equipes se dividiram em quatro pontos estratégicos, sendo um em Vitória, dois em Vila Velha e um em Guarapari. A fiscalização começou às 22 horas com 42 agentes, entre os quais polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Detran e guardas municipais de Vitória e Vila Velha. A ação desta sexta faz parte de uma mobilização nacional, realizada em nove Estados, conforme calendário elaborado no Fórum Nacional da Lei Seca, promovido pela Associação Nacional dos Detrans (AND).

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta