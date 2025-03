Acidente entre carreta e carros deixa duas pessoas feridas em Rio Novo do Sul

Dois carros e uma carreta se envolveram em um acidente na altura do km 399 da BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado. A colisão aconteceu pouco antes das 7h e como consequência o trânsito no local, próximo ao pedágio, flui em desvio, segundo a Eco 101. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, duas pessoas foram socorridas para o Pronto Atendimento do município. Não foram dados mais detalhes sobre o estado de saúde dos feridos, mas eles são considerados vítimas leves. >