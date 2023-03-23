Homem é preso em operação da PF contra venda de anabolizantes no ES

PF faz operação contra venda ilegal de anabolizantes no ES Crédito: Polícia Federal

Inicialmente, o objetivo era cumprir dois mandados de busca e apreensão em Vila Velha e na Serra para coletar mais provas da atuação dos investigados e confirmar o modus operandi do esquema. No entanto, durante as buscas, o homem foi preso em flagrante por ter um depósito de medicamentos de "procedência ignorada" e adquiridos de estabelecimento sem licença. Alguns do produtos vendidos são, inclusive, proibidos pela Anvisa.

De acordo com o delegado da Polícia Federal Lorenzo Espósito, o homem detido era o principal alvo da investigação sobre a venda de anabolizantes e medicamentos. Segundo o delegado, os produtos vinham do exterior, sobretudo dos Estados Unidos.

"De acordo com a investigação, ele encomendava os produtos nos Estados Unidos e recebia em larga escala. O comércio acontecia de várias formas, inclusive por redes sociais. Ele vendia anabolizantes, medicamentos e vitaminas que precisavam de fiscalização da Anvisa", afirmou o delegado.

PF deflagra Operação Anabolic Express no ES

Segundo a Polícia Federal, os itens foram importados pelos Correios e distribuídos no Espírito Santo, o que caracteriza, a princípio, o crime de comércio ilegal de anabolizantes, com penas que podem chegar a 15 anos de prisão.

O homem preso foi encaminhado ao sistema prisional do Estado.