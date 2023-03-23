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Operação Anabolic Express

Homem é preso em operação da PF contra venda de anabolizantes no ES

O homem de 44 anos era o principal alvo da investigação. Durante o cumprimento de mandados de busca, ele foi preso com um depósito de medicamentos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

23 mar 2023 às 09:21

Publicado em 23 de Março de 2023 às 09:21

PF faz operação contra venda ilegal de anabolizantes no ES
PF faz operação contra venda ilegal de anabolizantes no ES Crédito: Polícia Federal
Polícia Federal prendeu um homem  de 44 anos em flagrante na manhã desta quinta-feira (23) durante cumprimento de mandados no âmbito da Operação Anabolic Express, que investiga suspeitos de comercializar anabolizantes no Espírito Santo. De acordo com a PF, durante a ação foram flagrados produtos que  estavam sendo vendidos sem o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O nome do detido não foi divulgado, mas a PF informou que ele mora em Vila Velha.
Inicialmente, o objetivo era cumprir dois mandados de busca e apreensão em Vila Velha e na Serra para coletar mais provas da atuação dos investigados e confirmar o modus operandi do esquema. No entanto, durante as buscas, o homem foi preso em flagrante por ter um depósito de medicamentos de "procedência ignorada" e adquiridos de estabelecimento sem licença. Alguns do produtos vendidos são, inclusive, proibidos pela Anvisa.
De acordo com o delegado da Polícia Federal Lorenzo Espósito, o homem detido era o principal alvo da investigação sobre a venda de anabolizantes e medicamentos. Segundo o delegado, os produtos vinham do exterior, sobretudo dos Estados Unidos.
"De acordo com a investigação, ele encomendava os produtos nos Estados Unidos e recebia em larga escala. O comércio acontecia de várias formas, inclusive por redes sociais. Ele vendia anabolizantes, medicamentos e vitaminas que precisavam de fiscalização da Anvisa", afirmou o delegado.

PF deflagra Operação Anabolic Express no ES

Segundo a Polícia Federal, os itens foram importados pelos Correios e distribuídos no Espírito Santo, o que caracteriza, a princípio, o crime de comércio ilegal de anabolizantes, com penas que podem chegar a 15 anos de prisão.
O homem preso foi encaminhado ao sistema prisional do Estado.
Homem é preso em operação da PF contra venda de anabolizantes no ES

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