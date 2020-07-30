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Sooretama

Homem deixa arma em guarda-volume de supermercado e acaba preso no ES

A arma, uma garrucha de fabricação caseira, estava municiada;  o suspeito foi autuado em flagrante e foi encaminhado para a penitenciária no Norte do Estado

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 19:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 19:29
Reprodução
Centro de Sooretama, no Norte do ES Crédito: Reprodução
Um homem de 50 anos anos foi preso, no final da tarde dessa quarta-feira (29), no Centro de Sooretama, no Norte do Espírito Santo, após deixar uma arma no no guarda-volume de um supermercado.
Segundo a Polícia Militar, os agentes que atuam na cidade receberam informações de que um homem havia deixado um objeto suspeito no guarda-volume de um supermercado do Centro. No local, funcionários informaram que o homem tinha retornado para retirar o objeto, mas ao perceber a chegada dos militares, saiu do estabelecimento. Em seguida, os militares confirmaram que o objeto se tratava de uma garrucha de fabricação caseira. A arma estava municiada.

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Após a constatação, buscas foram realizadas e o dono da arma foi localizado, detido e encaminhado à Delegacia Regional de Linhares.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares.

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