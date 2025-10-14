Home
Grávida sequestrada por traficante ficou 2 semanas em casa sem banheiro no ES

Homem de 26 anos mantinha a jovem de 26 anos e o filho do casal de 3 anos em cárcere privado em Cariacica. Ele é suspeito de outros crimes, como violência sexual

Renam Linhares

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 17:23

Grávida e mãe de duas crianças, a jovem de 26 anos sequestrada pelo ex-companheiro foi mantida em cárcere privado por duas semanas, numa casa de um cômodo e sem banheiro. Ela foi resgatada junto ao filho do casal, de 3 anos, num imóvel no bairro Rio Branco, em Cariacica, em 3 de outubro. No local, além dela e do menino, a polícia encontrou roupas espalhadas pelo chão e um balde com urina. O suspeito do crime foi preso.

O sequestrador, que não terá o nome revelado para proteger as vítimas, é investigado por homicídios e violência doméstica, além de ter sido denunciado pela gestante por supostamente ter abusado sexualmente da filha mais velha dela, uma menina de seis anos, fruto de outro relacionamento. Ele é apontado como uma das lideranças do Primeiro Comando de Vitória (PCV) na Região da Grande São Torquato, em Vila Velha.

Perseguição

Segundo o delegado Leonardo Ávila, chefe da Delegacia Regional de Colatina, tudo começou após o homem fugir das autoridades para Barra de São Francisco com a companheira e as duas crianças. Durante o período em que estiveram na cidade, a jovem denunciou o companheiro por abuso sexual da menina. A partir daí, o ex passou a ameaçar a mulher para que a queixa contra ele fosse retirada.

“Ele estava pressionando a ex-companheira para retirar a denúncia. Começou a pressionar com ameaças e arma de fogo. Com medo, ela fugiu para Colatina, procurou a delegacia e noticiou a situação e se escondeu em uma zona rural”, explicou o delegado. Ela também conseguiu uma medida protetiva.

Enquanto estava escondida, o suspeito passou a ameaçar os familiares da jovem para que revelassem o paradeiro dela — o que acabou acontecendo. Com outros comparsas, o homem foi até Colatina e sequestrou a jovem e o filho do casal no dia 19 de setembro, levando-os para um complexo de casas que pertence à família dele em Cariacica. Sem banheiro no imóvel, a mulher e a criança faziam suas necessidades em um balde. A menina de seis anos ficou com familiares da mãe.

A mulher foi encontrada em situação precária e com confusão mental, após a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) receber uma denúncia, por meio do Núcleo Margaridas, de Colatina. A operação de salvamento foi realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Ricardo Almeida, como o esconderijo pertencia a um aglomerado com aproximadamente oito imóveis, a Justiça autorizou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão em todas as residências.

O suspeito foi encontrado em um dos imóveis, deitado no chão. Durante a prisão, ele preferiu ameaças e também gritou com a jovem. No meio da abordagem, tentou convencer a mulher a se identificar pelo nome de outra pessoa, numa tentativa de ludibriar os policiais.

Informação ao leitor

Os dados sobre o crime foram divulgados somente nesta terça-feira (14), mas o suspeito foi preso no dia 3 de outubro, momento em que mãe e filho foram libertados. O nome do homem não foi divulgado nesta reportagem para preservar a identidade das vítimas.

*Renam Linhares é aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi editado pela editora Mikaella Campos.

