Homem sequestra a ex e o filho em Colatina após denúncia de abuso sexual

Segundo a polícia, suspeito possui extenso histórico criminal, com mais de 30 passagens pela polícia por diversos crimes como tráfico, assassinato e violência contra a mulher

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:15

Terror e medo. Assim foram duas semanas vividas por uma jovem de 26 anos após ser sequestrada junto ao filho de três anos pelo ex-companheiro dela em Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. Grávida do suspeito, ela e a criança foram levadas à força ao bairro Rio Branco, em Cariacica, na Grande Vitória, onde foram mantidas em cárcere privado.

Denúncia e perseguição

Segundo o delegado Leonardo Ávila, chefe da Delegacia Regional de Colatina, tudo começou após o suspeito fugir para Barra de São Francisco com a companheira, o filho do casal, de três anos, e a filha da mulher, de seis anos — fruto de outro relacionamento. Durante o período em que estiveram naquela região, a jovem denunciou o companheiro por abuso sexual da menina. A partir daí, ele passou a ameaçar a mulher para que a queixa fosse retirada.

“Ele estava pressionando a ex-companheira para retirar a denúncia. Começou a pressionar com ameaças com arma de fogo. Com medo, ela fugiu para Colatina, procurou a delegacia e noticiou a situação e se escondeu em uma zona rural”, explicou o delegado.

Enquanto estava escondida, o suspeito passou a ameaçar os familiares da jovem para que revelassem o paradeiro dela — o que acabou acontecendo. Com outros comparsas, o homem foi até Colatina e sequestrou a jovem e o filho do casal no dia 19 de setembro. A menina de seis anos ficou com familiares da mãe. Por aproximadamente duas semanas, a jovem e o filho caçula foram mantidos presos dentro de uma casa de apenas um cômodo, sem banheiro.

Família pediu ajuda

Segundo o delegado, os familiares da jovem ficaram com medo de procurar diretamente a polícia e, por isso, buscaram ajuda em uma entidade que oferece assistência jurídica e psicológica a mulheres em situação de violência. A instituição, então, comunicou o caso à Delegacia de Colatina. A partir dessas informações, a equipe policial iniciou as investigações e identificou o local onde a jovem estava mantida.

De acordo com o chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), delegado Ricardo Almeida, os mandados de busca e apreensão foram emitidos para um conjunto de casas em Cariacica. Como no local havia um aglomerado com cerca de cinco a oito imóveis e não tinha certeza em qual deles o suspeito estaria, a Justiça autorizou o cumprimento dos mandados em todas as residências.

O homem foi encontrado deitado em um dos imóveis. Na residência também estavam a mulher e a criança de três anos, que foram libertadas. Com o preso foram apreendidos uma pistola com numeração raspada, carregadores e drogas. O suspeito possui um extenso histórico criminal, com mais de 30 passagens pela polícia por diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, assassinato, porte ilegal de arma de fogo e violência contra a mulher. Ele foi levado para o presídio.

Informação ao leitor Os dados sobre o crime foram divulgados somente nesta terça-feira (14), mas o suspeito foi preso no dia 3 de outubro, momento em que mãe e filho foram libertados. O nome do homem não foi divulgado nesta reportagem para preservar a identidade das vítimas.

