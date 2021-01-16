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Operação

Foragido da Justiça e olheiros do tráfico são presos na Grande Vitória

O homem que estava foragido havia invadido uma igreja e roubado fieis em Aracruz, em 2017; os suspeitos de tráfico foram detidos em flagrante

Publicado em 

16 jan 2021 às 14:26

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 14:26

Romário Rodrigues de Lemos, vulgo
Romário Rodrigues de Lemos, vulgo "Alemão", de 25 anos, é condenado por um roubo de repercussão, em Aracruz, no dia 12 de abril de 2017, em que invadiu uma igreja e roubou fiéis Crédito: Sicoi/Ascom /PCES
Quatro homens foram presos nesta sexta-feira (15), após a realização de duas operações simultâneas da Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Morro do Macaco, na região de Tabuazeiro, em Vitória, e no bairro Ataíde, em Vila Velha.
Em Vila Velha, foi preso o foragido da Justiça Romário Rodrigues de Lemos, vulgo "Alemão", de 25 anos, que, segundo o delegado-chefe do DHPP, Romualdo Gianordoli, é condenado por um roubo de repercussão, em Aracruz, no dia 12 de abril de 2017, em que invadiu uma igreja e roubou fiéis.
Já no morro do Macaco, foram presos olheiros do tráfico de 21, 23 e 53 anos, todos com rádio-comunicadores baofeng. Os olheiros foram surpreendidos na parte mais alta do morro, região conhecida como “Dubem”.

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“Por ser no horário da troca de plantão, havia mais de um olheiro. Os mesmos afirmaram que a ‘visão do Dubem’ é a mais rentável do morro, pagando 20% a mais pelo plantão de 12 horas. Isso porque, a ‘Dubem’ é a visão para as avenidas”, informou Gianordoli.
Os três olheiros foram autuados em flagrante pelo crime de informante do tráfico de drogas, e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana.
*Com informações da assessoria da Polícia Civil.

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