Drogas enviadas pelos Correios são apreendidas em São José do Calçado

Embora seja uma prática comum em outros municípios do Estado, pela primeira vez a Polícia Civil de São José do Calçado, no Extremo sul do Espírito Santo, prendeu dois suspeitos que recebiam drogas por meio dos Correios. As prisões aconteceram na tarde dessa quinta-feira (08), e contou com apoio de investigadores de Bom Jesus do Norte.
Dois suspeitos, ambos de 25 anos, foram presos em flagrante e 2.149 gramas de maconha prensada foram apreendidas em uma agência dos Correios de São José do Calçado. O titular da Delegacia de Polícia de São José do Calçado, delegado Sandro Zanon, disse que é o primeiro registro deste tipo de crime descoberto pela polícia local.
“Com informações de que a droga chegaria pelo correio, os policiais civis passaram a fazer campanas nas imediações da agência de São José do Calçado e no endereço do destinatário da encomenda. O suspeito de 25 anos foi capturado logo após receber uma caixa com a droga na agência”, disse.
Com a prisão do primeiro suspeito, este informou que buscou a droga a pedido de um segundo suspeito de 25 anos. “Esse segundo suspeito foi preso a cerca de 500 metros da agência dos Correios, em uma praça pública, aguardando o comparsa”, detalhou o delegado.
Em buscas na loja do segundo suspeito, foi encontrada uma caixa de papelão, semelhante à que estava a droga apreendida, também recebida pelo correio e destinada ao primeiro detido. A investigação aponta que ele recebeu aproximadamente 2 quilos de drogas, no mês de janeiro de 2021.
Segundo o delegado, eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.
Em nota, os Correios informaram que a encomenda suspeita foi identificada pela instituição no fluxo postal e as Polícias Federal e Civil foram acionadas. Disse ainda que mantém estreito contato com todos os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de itens proibidos, por meio do serviço postal.
“Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes. Muitas das operações de combate ao tráfico começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios. Os métodos de monitoramento são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização”, divulgou os Correios na nota.
Procurada, a assessoria da Polícia Federal disse que não tinha conhecimento do caso informado. Afirmou que vem atuando constantemente em parceira com os Correios no combate aos crimes tráfico de entorpecentes no Estado do Espírito Santo, devendo ressaltar que delitos desta natureza, ou seja, que não se tratam de tráfico internacional tem atribuição investigativa concorrente com a Polícia Civil.