Drogas enviadas pelos Correios são apreendidas em São José do Calçado

Drogas apreendidas em São José do Calçado Crédito: Divulgação/ PC

Dois suspeitos, ambos de 25 anos, foram presos em flagrante e 2.149 gramas de maconha prensada foram apreendidas em uma agência dos Correios de São José do Calçado. O titular da Delegacia de Polícia de São José do Calçado, delegado Sandro Zanon, disse que é o primeiro registro deste tipo de crime descoberto pela polícia local.

“Com informações de que a droga chegaria pelo correio, os policiais civis passaram a fazer campanas nas imediações da agência de São José do Calçado e no endereço do destinatário da encomenda. O suspeito de 25 anos foi capturado logo após receber uma caixa com a droga na agência”, disse.

Com a prisão do primeiro suspeito, este informou que buscou a droga a pedido de um segundo suspeito de 25 anos. “Esse segundo suspeito foi preso a cerca de 500 metros da agência dos Correios, em uma praça pública, aguardando o comparsa”, detalhou o delegado.

Em buscas na loja do segundo suspeito, foi encontrada uma caixa de papelão, semelhante à que estava a droga apreendida, também recebida pelo correio e destinada ao primeiro detido. A investigação aponta que ele recebeu aproximadamente 2 quilos de drogas, no mês de janeiro de 2021.

Segundo o delegado, eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Em nota, os Correios informaram que a encomenda suspeita foi identificada pela instituição no fluxo postal e as Polícias Federal e Civil foram acionadas. Disse ainda que mantém estreito contato com todos os órgãos de segurança pública para prevenir o tráfico de itens proibidos, por meio do serviço postal.

“Os empregados atuam de forma diligente visando identificar postagens cujo conteúdo esteja em desacordo com a legislação. Quando algum objeto com conteúdo proibido ou ilícito é detectado, os Correios acionam os órgãos competentes. Muitas das operações de combate ao tráfico começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios. Os métodos de monitoramento são aprimorados, periodicamente, com base em informações apresentadas pelos órgãos de segurança e de fiscalização”, divulgou os Correios na nota.